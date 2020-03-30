السودان يجدد عزمه الوساطة بين مصر وإثيوبيا في ملف سد النهضة

أعلن السودان، عزمه القيام بدور الوساطة بين مصر وإثيوبيا في ملف سد النهضة.





وكشف رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، عن نيته زيارة القاهرة وأديس أبابا قريبًا لدفع الطرفين لاستئناف المفاوضات.





وناقش حمدوك مع وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن منوتشين، خلال اتصال هاتفي استئناف المفاوضات بين مصر و إثيوبيا الطرفين بشأن ملف سد النهضة واستكمال المتبقي من القضايا المهمة العالقة.





واتفق حمدوك أيضا على أن عملية التفاوض فى واشنطن حققت إنجازا كبيرا، مما يجعل استئنافها منطقيا، واتفق الجانبان على ضرورة مواصلة التفاوض بشأن سد النهضة بعد تغلب العالم على جائحة الكورونا.





وكانت إثيوبيا، رفضت بعد أربعة أشهر من المفاوضات تحت رعاية وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، التوقيع على الاتفاق النهائي بشأن سد النهضة، بعدما تهربت وأعلنت عدم حضورها اجتماع التوقيع الأخير نهاية فبراير الماضي.





وبعد ذلك قال وزير الخارجية الإثيوبي، غيدو أندرجاتشاو، إن بلاده تبني سد النهضة، لأنها تملك الحق الكامل في ذلك.