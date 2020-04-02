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توك شو

بعد تمزيق صورته.. فريدة الشوباشي تحكي سبب مساندتها لناصر عقب عدوان 1967

الخميس 02/أبريل/2020 - 08:28 م
جمال عبد الناصر
جمال عبد الناصر
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عبد الخالق صلاح
قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أنها لم تكن تعرف في علم السياسة قبل عدوان 1967، موضحة أنها كانت تمزق صور عبد الناصر بسبب الأحداث. 

وأوضحت الشوباشي خلال حلقة اليوم من برنامج « فنجان قهوة»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد مجدي»، انها كانت تعرف عدد من اللغات وكانت تتابع الراديو العالمي، ووجدت الهجوم على عبد الناصر في الإذاعات الدولية، ومن وقتها كانت تساند جمال عبد الناصر.

وأشارت الشوباشي، إلى ان الملايين نزلت في الشوارع لمساندة عبد الناصر، بعد العدوان على مصر، مرددة : «احنا كنا لازم ننزل الشوارع لازم نساند عبد الناصر لازم نهزم الهزيمة».

وأوضحت الشوباشي، أن شعبية عبد الناصر كانت جارفة وجنازته كانت الأكبر في التاريخ. 
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