AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رقم خرافي.. أوبرا وينفرى تتبرع لدعم أمريكا في مواجهة كورونا

الخميس 02/أبريل/2020 - 09:16 م
صدى البلد
Advertisements
صدى البلد
كشفت الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري عن تبرعها بمبلغ 10 ملايين دولار لدعم الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والذى أودى بحياة عشرات الألاف حول العالم.

كما أعلنت عبر حسابهما بموقع تويتر عن عزمها التبرع أيضا بمبلغ مليون دولار لبنك الطعام مساهمة منها في توفير إحتياجات ألاف الأسر المتضررة.

وأيضا:

شاركت الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري متابعيها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام لحظات قضائها الحجز المنزلي مع حبيبها رجل الأعمال سيتدمان غراهام بسبب تفادي العدوى من فيروس كورونا المستجد. 

وكشفت أوبرا وينفري خلال الفيديو أنه رغم خضوعهما للحجر المنزلي سويا إلا أن كل منهما يستقر في مكان بعيدا عن الآخر. 

وقالت الإعلامية الأمريكية السمراء إن حبيبها ستيدمان جراهام منذ عام 1986 يجلس في منزل الضيوف بسبب سفره المتكرر خلال الفترة الماضية لذلك فضلت الابتعاد عنه حى لا ينقل اليها العدوى حالة إصابته لفيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اغتصاب وفقر واضطهاد.. رحلة كفاح أوبرا وينفري أغنى وأشهر نساء العالم

مطرب يتهم أوبرا وينفري بـ العهر .. اعرف السبب

شاهد.. لحظات سقوط أوبرا وينفري على المسرح

فيديو جراف.. إعلامية تتحدث عن التوازن فسقطت أمام المئات

مقدرتش ابعد عنه.. زوجة أدريس ألبا نقلت لنفسها فيروس كورونا للبقاء معه

فيديوجراف.. نجمة تصيب نفسها بـ كورونا لتبقى مع زوجها

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد ندى الكامل.. تعرف كيف بدأت علاقتها مع أحمد الفيشاوي

وجهة غير متوقعة لـ كريستيانو رونالدو

الصحة: 850 مصابا بفيروس كورونا

بشري لكبار السن.. عجوز بعمر ٩٣ عاما يتماثل للشفاء من كورونا | فيديو

مليون إصابة حول العالم بـ فيروس كورونا .. و 5 % وفيات

الاهلي بطل الدوري والزمالك في الكونفدرالية.. في هذه الحالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطات رومانسية مثيرة.. 20 صورة لـ ندى الكامل زوجة أحمد الفيشاوي فى عيد ميلادها

محمد صلاح يتفوق على ميسي ورونالدو في دراسة للمرصد العالمي لكرة القدم .. شاهد

أصيبت بالعدوى أثناء رعاية ابنها.. كورونا يودي بحياة مسنة