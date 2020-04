رقم خرافي.. أوبرا وينفرى تتبرع لدعم أمريكا في مواجهة كورونا

وكشفت أوبرا وينفري خلال الفيديو أنه رغم خضوعهما للحجر المنزلي سويا إلا أن كل منهما يستقر في مكان بعيدا عن الآخر.

وقالت الإعلامية الأمريكية السمراء إن حبيبها ستيدمان جراهام منذ عام 1986 يجلس في منزل الضيوف بسبب سفره المتكرر خلال الفترة الماضية لذلك فضلت الابتعاد عنه حى لا ينقل اليها العدوى حالة إصابته لفيروس كورونا.

I believe that America’s Food Fund will be a powerful way to make a difference for our neighbors in need and am committing $1 million to this fund to support those facing food insecurity.