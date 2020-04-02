رقم خرافي.. أوبرا وينفرى تتبرع لدعم أمريكا في مواجهة كورونا

كشفت الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري عن تبرعها بمبلغ 10 ملايين دولار لدعم الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والذى أودى بحياة عشرات الألاف حول العالم.
كما أعلنت عبر حسابهما بموقع تويتر عن عزمها التبرع أيضا بمبلغ مليون دولار لبنك الطعام مساهمة منها في توفير إحتياجات ألاف الأسر المتضررة.
وأيضا:
كما أعلنت عبر حسابهما بموقع تويتر عن عزمها التبرع أيضا بمبلغ مليون دولار لبنك الطعام مساهمة منها في توفير إحتياجات ألاف الأسر المتضررة.
وأيضا:
I believe that America’s Food Fund will be a powerful way to make a difference for our neighbors in need and am committing $1 million to this fund to support those facing food insecurity.— Oprah Winfrey (@Oprah) April 2, 2020