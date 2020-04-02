رقم خرافي.. أوبرا وينفرى تتبرع لدعم أمريكا في مواجهة كورونا

شاركت الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري متابعيها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام لحظات قضائها الحجز المنزلي مع حبيبها رجل الأعمال سيتدمان غراهام بسبب تفادي العدوى من فيروس كورونا المستجد.





وكشفت أوبرا وينفري خلال الفيديو أنه رغم خضوعهما للحجر المنزلي سويا إلا أن كل منهما يستقر في مكان بعيدا عن الآخر.





وقالت الإعلامية الأمريكية السمراء إن حبيبها ستيدمان جراهام منذ عام 1986 يجلس في منزل الضيوف بسبب سفره المتكرر خلال الفترة الماضية لذلك فضلت الابتعاد عنه حى لا ينقل اليها العدوى حالة إصابته لفيروس كورونا.





I believe that America’s Food Fund will be a powerful way to make a difference for our neighbors in need and am committing $1 million to this fund to support those facing food insecurity. — Oprah Winfrey (@Oprah) April 2, 2020

كشفت الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري عن تبرعها بمبلغ 10 ملايين دولار لدعم الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والذى أودى بحياة عشرات الألاف حول العالم.كما أعلنت عبر حسابهما بموقع تويتر عن عزمها التبرع أيضا بمبلغ مليون دولار لبنك الطعام مساهمة منها في توفير إحتياجات ألاف الأسر المتضررة.وأيضا: