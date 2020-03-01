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فن

شاهد.. لحظات سقوط أوبرا وينفري على المسرح

الأحد 01/مارس/2020 - 11:23 ص
أوبرا وينفري
أوبرا وينفري
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شروق ابراهيم
تعرّضت الإعلامية الأمريكية اوبرا وينفري لموقف محرج خلال تقديمها خطابا في جلسة نقاشية بعنوان " ؤية أوبرا لعام 2020: حياتك تحت الأضواء" بسبب سقوطها على المسرح. 

وظهرت أوبرا وينفري وهي تسقط نتيجة تعثرها بسبب حذائها حيث كانت تخطو خطوات للخلف وقالت أمام الحاضرين "حذاء خاطئ". 

وكانت "أوبرا وينفري" تعرضت لانتقادات من المغني الأمريكي سنوب دوج التي وصفها بالعهر بسبب زعمه أنه تشوه صورة النجوم والنجمات من ذوي البشرة السمراء. 

ولفت المطرب الأسمر أن أوبرا وينفري تسيء لملك البوب الراحل مايكل جاكسون، كوتي براينت وغيرهم من مشاهير هوليوود.

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