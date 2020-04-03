حقيقة إقالة قيادات في صحة المدينة المنورة

تواترت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية أفات بإقالة القيادات الصحية في المدينة المنورة ما أثار جدلا واسعا حول صحة المعلومة من عدمها.





وحول صحة تلك الأنباء بحسب ما أوردته صحيفة عكاظ المحلية، نفى المتحدث باسم صحة المدينة المنورة مؤيد أبوعنق، صحة ما تم تداوله، مؤكداَ عدم صحة الأخبار المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي عن إقالة بعض القيادات الصحية في المدينة المنورة، مشددا على أن تلك الأخبار عارية عن الصحة.





وشدد أبوعنق فى تصريحات لـ "عكاظ"، على عدم الانسياق وراء الشائعات، داعيًا إلى استقاء المعلومات من مصدرها الرسمي.





ولفت أبوعنق، إلى أن هناك جهودا مكثفة من «أبطال الصحة» بالعمل ليل نهار في كافة المواقع الصحية لتقديم الرعاية الصحية، مشيدًا بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي صدرت بمنع التجول على مدار 24 ساعة، وتصب في صالح المواطنين والمقيمين، مثنيا على الالتزام المجتمعي.





ودعا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات، والاستفادة من خدمة التقييم الذاتي التي أتاحتها وزارة الصحة عبر تطبيق «موعد»، التي تمكنهم من معرفة الحالة الصحية لهم، واتباع السلوكيات الصحية.









وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أمس(الخميس)، تسجيل 112 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبذلك يصل إجمالي الحالات إلى 1012 حالة.





وأوضح العبدالعالي في المؤتمر الصحفي للإيجاز اليومي المشترك حول مستجدات فايروس كورونا، أن 12 حالة من الحالات الجديدة ارتبطت بالسفر والقدوم من خارج المملكة، وتم عزلها، فيما بقية الحالات الـ100 هي لمخالطين لحالات معلن عنها سابقا.





وأشار إلى الحالات الجديدة توزعت كالتالي: الرياض (34)، مكة المكرمة (26)، الطائف (18)، جدة (13)، الدمام (6)، القطيف (5)، المدينة المنورة (3)، الخبر (2)، الهفوف (2)، بريدة (1)، الخفجي (1)، مبينا أن معظم الحالات الـ1012 مطمئنة ووضعها مستقر، وتتلقى الرعاية الصحية والمتابعة بالشكل المناسب.





وقال: الحالات الحرجة في العناية المركزة المكثفة عددها 6 حالات، فيما سُجلت حالة إصابة ووفاة لمقيم في المدينة المنورة كان يشكو من أمراض مزمنة لإصابته بالضغط والسكري، وأيضا بقصور في وظائف القلب، ليصل إجمالي الوفيات إلى 3 حالات، فيما أعلن تعافي 4 حالات إضافية، ليصل إجمالي المتعافين إلى 33 حالة.



