شاهد.. معهد الأورام يغلق أبوابه غدا لإجراء التحاليل على العاملين به.. فيديو

قال دكتور حاتم أبو القاسم، مدير معهد الأورام، إن المعهد اتخذ عدة إجراءات بعد اكتشاف وجود حالات إصابة بفيروس كورونا بداخله وهي: تعقيم المعهد يوميا، بالإضافة إلي تقليل عدد المصابين المتواجدين داخل المعهد إلي حوالي 60 مصابا.





وأشار حاتم أبو القاسم، أثناء مداخلته الهاتفية على برنامج"الحكاية" المذاع علي قناة"ام بي سي مصر"، إلى أن المعهد قام بضع خطة عمل معينة الفترة الحالية، لافتا إلى أن المعهد لا يستطيع أن يغلق أبوابه أمام المرضى.





وأضاف مدير معهد الأورام، أن المعهد سيغلق غدا فقط، وذلك من أجل إجراء تحاليل لكافة العاملين به، لافتا إلي أن مرضى الأورام ليس عليهم خطر نتيجة مخالطتهم للأطباء المصابين.



