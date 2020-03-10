بعنوان رؤية جديدة متكاملة لعلاج مرضى الأورام.. الداخلية تعقد مؤتمرها الأول.. صور





وذلك بهدف تطوير مهارات الأطباء والصيادلة والعاملين بمراكز علاج الأورام بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة لمواكبة أحدث طرق بروتوكولات العلاج العالمية وتقديم أفضل الطرق العلاجية لمرضى الأورام.





استعرض المشاركون خلال جلسات الإنعقاد العديد من الموضوعات الهامة، ومن بينها سبل تطوير المهارات الطبية لأطباء الأورام بالقطاع والتدريب على كيفية التعامل مع الأدوية الجديدة ، ومدى فاعلية تلك الأدوية وآثارها الجانبية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى .. كما تضمن المؤتمر إقامة ورش عمل متخصصة فى التدريب على الأجهزة الحديثة لجراحات الأورام ، والتعامل مع أدوية الأورام الحديثة لتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والأمان، للوصول إلى أفضل النتائج بالتعاون مع الجهات الرائدة فى هذا المجال.

وشهد المؤتمر عدة محاضرات لعدد من الأساتذة الأطباء المتخصصين تناولوا خلالها الطرق التشخيصية الحديثة، والأبحاث العلمية حول التغذية السليمة لمرضى الأورام، إلى جانب التوعية بمدى أهمية دور التمريض فى التعامل مع المرضى، وملاحظة الأعراض الجانبية، وكذا الإهتمام بضرورة توعية الفرق الطبية للكشف المبكر عن الأورام، مما يزيد من نسب الشفاء.





يأتى ذلك فى إطار السعى الدائم لوزارة الداخلية نحو تطوير مختلف قطاعاتها.



