أسعار شيفروليه chevrolet اليوم في مصر..صور

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا خصوصا بعد انتشار وباء كورونا عالميا و ظهور بعض حالات الإصابة في مصر وإعلان الحكومة حظر التجول خوفا من زيادة أعداد الإصابات لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات.





ونستعرض أسعار شيفرولي ه اليوم في مصر :





أسعار شيفروليه chevrolet





شيفروليه لانوس chevrolet lanos

تبدأ اسعار السيارة شيفروليه لانوس chevrolet lanos من 166.400 جنيه حتى 171.600 جنيه لأعلى فئة.