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سيارات

أسعار شيفروليه chevrolet اليوم في مصر..صور

السبت 04/أبريل/2020 - 10:28 ص
شيفورلية اوبترا
شيفورلية اوبترا
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اشرف عطية
تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا خصوصا بعد انتشار وباء كورونا عالميا و ظهور بعض حالات الإصابة في مصر وإعلان الحكومة حظر التجول خوفا من زيادة أعداد الإصابات لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات.

ونستعرض أسعار شيفروليه اليوم في مصر  :

أسعار شيفروليه chevrolet

شيفروليه لانوس chevrolet lanos
 تبدأ اسعار السيارة شيفروليه لانوس chevrolet lanos من 166.400 جنيه حتى 171.600 جنيه لأعلى فئة.


نتيجة بحث الصور عن شيفرولية لانوس

شيفروليه آفيو chevrolet aveo
 تبدأ اسعار السيارة شيفروليه آفيو chevrolet aveo من 192.900 جنيه حتى 198.300 جنيه لأعلى فئة.

نتيجة بحث الصور عن شيفرولية افيو


شيفروليه أوبترا chevrolet optra
 تبدأ اسعار السيارة شيفروليه أوبترا chevrolet optra  من 199.900 جنيه حتى 215.500 جنيه لأعلى فئة.

نتيجة بحث الصور عن شيفروليه اوبترا

شيفروليه ماليبو chevrolet malibu
 تبدأ اسعار السيارة شيفروليه ماليبو chevrolet malibu من 369.990 جنيه حتى 429.990 جنيه لأعلى فئة.

نتيجة بحث الصور عن شيفرولية ماليبو

شيفروليه بيك اب chevrolet pickup
 تبدأ اسعار السيارة شيفروليه بيك اب chevrolet pickup من 289.200 جنيه حتى 321.250 جنيه لأعلى فئة. 

chevrolet n300
تاتي السيارة شيفروليه n300 بسعر 174.650 جنيه.

نتيجة بحث الصور عن ‫شيفرولية n300‬‎
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