كواليس من داخل حجر العائدين من واشنطن في مرسى علم.. يكشفها مدير الفندق

قال رامى فايز، مالك فندق الحجر الصحى للمصريين العائدين من واشنطن، إن طائرة المصريين العائدين من واشنطن وصلت مطار مرسى علم أمس، الجمعة، فى حدود الساعة السادسة صباحًا.
وأضاف "فايز"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، أن إجمالى عدد العائدين أمس، الجمعة، بلغ 257 راكبا، بالإضافة إلى 17 طفلا.
وأشار مالك فندق الحجر الصحى للمصريين العائدين من واشنطن، إلى أن الفندق وفر جميع الإجراءات اللازمة للتعقيم والتطهير بالتنسيق مع الطب الوقائى.
وأوضح "فايز" أن جميع المتواجدين بالفندق من العائدين يتناولون ثلاث وجبات تشمل عناصرها، ما يدعم مواجهة الفيروس عبر جهاز المناعة.
وأكد أن العزل الصحي للعائدين هو إجراء احتياطي وتأمنيًا لصحتهم، لافتًا إلى أنه تم الكشف عليهم بمطار واشنطن ومطار مرسى علم، إلى جانب الكشف كل 8 ساعات من قبل الفريق الطبى المتواجد 24 ساعة بالفندق.