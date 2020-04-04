كواليس من داخل حجر العائدين من واشنطن في مرسى علم.. يكشفها مدير الفندق

قال رامى فايز، مالك فندق الحجر الصحى للمصريين العائدين من واشنطن ، إن طائرة المصريين العائدين من واشنطن وصلت مطار مرسى علم أمس، الجمعة، فى حدود الساعة السادسة صباحًا.





وأضاف "فايز"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، أن إجمالى عدد العائدين أمس، الجمعة، بلغ 257 راكبا، بالإضافة إلى 17 طفلا.





وأشار مالك فندق الحجر الصحى للمصريين العائدين من واشنطن، إلى أن الفندق وفر جميع الإ جراءات اللازمة للتعقيم والتطهير بالتنسيق مع الطب الوقائى.





وأوضح "فايز" أن جميع المتواجدين بالفندق من العائدين يتناولون ثلاث وجبات تشمل عناصرها، ما يدعم مواجهة الفيروس عبر جهاز المناعة.



