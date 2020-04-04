25 شخصا لقوا حتفهم بسبب مضاعفات Covid - 19.. فنلندا تعلن حصيلة قتلى كورونا

أعلن المعهد الفنلندي للصحة والرفاهية اليوم، السبت، أن 25 شخصا لقوا حتفهم من مضاعفات إصابتهم بفيروس Covid-19 بزيادة خمسة اشخاص في غضون يوم واحد.





وفي عموم الدولة، توفي 17 شخصا مصابا بكورونا في منطقة مستشفى هلسنكي أوسيما، وستة في منطقة مستشفى جامعة كوبيو في شرق فنلندا.





وذكرت الوكالة إن هناك 187 مريضا في المستشفى ، 73 منهم في العناية المركزة، وأن الرقم الأخير ارتفع بمقدار واحد فقط من اليوم السابق.



