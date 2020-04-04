25 شخصا لقوا حتفهم بسبب مضاعفات Covid - 19.. فنلندا تعلن حصيلة قتلى كورونا

أعلن المعهد الفنلندي للصحة والرفاهية اليوم، السبت، أن 25 شخصا لقوا حتفهم من مضاعفات إصابتهم بفيروس Covid-19 بزيادة خمسة اشخاص في غضون يوم واحد.
وفي عموم الدولة، توفي 17 شخصا مصابا بكورونا في منطقة مستشفى هلسنكي أوسيما، وستة في منطقة مستشفى جامعة كوبيو في شرق فنلندا.
وذكرت الوكالة إن هناك 187 مريضا في المستشفى ، 73 منهم في العناية المركزة، وأن الرقم الأخير ارتفع بمقدار واحد فقط من اليوم السابق.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) تفشي وباء COVID-19 في 11 مارس.
ووفقًا للبيانات التي قامت منظمة الصحة العالمية بتحديثها في 3 أبريل، بلغ العدد الإجمالي للمصابين 972303 ، بينما بلغ عدد القتلى 50322، بينما أعلنت جامعة جونز هوبكنز بأن حوالي 1.1 مليون شخص أصيبوا بالفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم ، مع أكثر من 59000 حالة وفاة حتى الآن.