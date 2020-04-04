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أصل الحكاية

لماذا أوقفت السعودية مشروعات كبرى في الحرم المكي؟

السبت 04/أبريل/2020 - 03:34 م
الحرم المكى
الحرم المكى
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ميـــس رضــا

أوصت وزارة الصحة السعودية بإيقاف الأعمال في مشاريع الحرم المكي الشريف لمدة 14 يومًا، وذلك بالنسبة للمشاريع التي لا تعتمد ضرورة حاليًّا بإحدى الشركات الكبرى.

 

واستثنت الوزارة من ذلك مشاريع الصيانة والطوارئ التي من الممكن تقليل أعداد العاملين فيها بالحد الأدنى، مع ضرورة الاحتياطات والإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

 

وطالبت "الصحة" بإبقاء جميع العمال التابعين لإحدى الشركات الكبرى في مساكنهم وعدم خروجهم، وتم توفير مساكن وفنادق لهم تحت إشراف الجهات الأمنية لحين التأكد من نتائج الفحوص المخبرية لهم.

 

وبحسب المعلومات فإن لجنة صحية وقفت على سكن العمالة التابعة لإحدى الشركات الكبرى بمكة، واتضح أنه يحوي ثمانية آلاف عامل.

 

وجاءت تلك الإجراءات التي اتخذتها الصحة في ظل التدابير الاحترازية للتصدّي لفيروس كورونا الجديد، ومنع انتشاره في مكة المكرمة.

 

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبدالعالي، الجمعة تسجيل 154 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ الإجمالي 2039 حالة مؤكدة من بينها 1663 حالات نشطة لا تزال تتلقى المتابعة الصحية، و41 حالة تتلقى الرعاية المكثفة، مشيرا إلى أن فحص المئات من مخالفي نظام الإقامة رفع أعداد الإصابات.

 

وأكد خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات الفيروس في المملكة، أن 3 حالات مرتبطة بالسفر من الخارج والباقي 151 مخالطة لحالات سابقة خاضعة للرقابة الصحية، مؤكدا مجددا على عدم التجمع والخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

 

كما كشف أن الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 351، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 25 حالة وفاة.

 

وأوضح أن الصورة لن تكتمل نهائيا في نسبة الوفيات، إلا بعد انتهاء مدة زمنية والمنحنيات الوبائية للفيروس ثم تتضح الصورة، لكن بشكلها الأولي يتضح أن هناك اختلافات بين الدول وهو ناتج لعدة عوامل منها مستوى الأعمار، والأمراض المزمنة، ومستوى الوعي.

 

هذا وتوزعت الحالات كالتالي: 34 حالة في المدينة، 13 حالة في الرياض، و30 في جدة، 21 في مكة المكرمة، و6 في القطيف، و17 في تبوك.

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