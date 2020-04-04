مستقبل وطن يعقم ويطهر قرى الفيوم ضد فيروس كورونا..صور





كون حزب مستقبل وطن بالفيوم ، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين والرئيس العام للحزب، فرقا للتعقيم للمرور على الأماكن المختلفة بكافة المحافظات للمساهمة فى تعقيم الأماكن العامة خاصة المزدحمة.





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وتواصل امانة الحزب بمركز يوسف الصديق برئاسة أحمد عبد الحميد صادق حملة التعقيم والتطهير ضد فيرس كورونا المستجد وذلك بالوحدة المحلية بالحامولى بالتعاون مع مركز ومدينة يوسف الصديق حيث قام فريق من امانة الحزب ضم امناء التنظيم و شئون المجالس المحليه وشؤن العضويه وامين قطاع الاعمال و اعضاء هيئة المكتب بالمركز بحملة تطهير وتعقيم شملت الوحده المحليه بالحامولي والوحده الصحيه ونقطة الشرطة والمطافى والشئون الاجتماعيه والمساجد ومكتب البريد والشوارع الرئيسية والجانبية بالقريه.









الجدير بالذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.





وطالب "رشاد" أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.