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فن

ضيف جديد في عائلة أصالة.. التفاصيل

الأحد 05/أبريل/2020 - 12:00 ص
اصالة
اصالة
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قسم الفن
نشرت الفنانة السورية أصالة فيديو لـ "كلب صغير" علي حسابها الشخصي عبر تطبيق "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري".

وقالت أصالة من خلال الفيديو: كان موضوعي انا وادومي حول البوب  الصغير الذي صار من العائلة بيبي بشكل جميل ولذيذ. 

من جهة أخرى، حققت أغنية أصالة الجديدة "شامخ" حتى الآن 8 ملايين و805 آلاف مشاهدة عبر موقع يوتيوب بعد أيام قليلة من طرحها. 

تقول كلمات الأغنية: "حروف الصمت مكسورة .. فصدري صوت يجرحني .. بصرخة ماوصلت سمعي .. ولا حتى درت عني .. تكسر في عيوني الدمع .. بعد ما جمده عزي .. وصارت عزتي لنفسي .. هي أكثر ما يكسرني .. ولو شامخ وأنا شامخ .. أحس الضعف في همسي .. وأنا أداري وأنا داري .. كثير الصبر يقهرني".
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