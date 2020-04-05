ضيف جديد في عائلة أصالة.. التفاصيل

نشرت الفنانة السورية أصالة فيديو لـ "كلب صغير" علي حسابها الشخصي عبر تطبيق "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري".





وقالت أصالة من خلال الفيديو: كان موضوعي انا وادومي حول البوب الصغير الذي صار من العائلة بيبي بشكل جميل ولذيذ.





من جهة أخرى، حققت أغنية أصالة الجديدة "شامخ" حتى الآن 8 ملايين و805 آلاف مشاهدة عبر موقع يوتيوب بعد أيام قليلة من طرحها.



