الاتحاد السكندري يحسم الجدل بشأن ضم حسام عاشور.. فيديو

كشف محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن عدم وجود نية من مجلس إدارة النادي السكندري والجهاز الفني للفريق بقيادة طلعت يوسف، بالتفاوض مع حسام عاشور، لاعب وسط الأهلي، بعد رحيله عن القلعة الحمراء.





وأكد مصيلحي في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "حسام عاشور لاعب كبير، ولكن لم نطرح اسمه ولا تم التطرق للتعاقد معه من قريب أو من بعيد"





وتابع: "بصراحة أنا لا أفكر نهائيا في التعاقد مع أي لاعب بالوقت الجاري، والأهم بالنسبة لي مرور البلد والعالم كله بالأزمة الكبيرة الذي يشكله فيروس كورونا المستجد"



