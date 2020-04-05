دراسة كذبة أبريل.. رشا مجدي: احذروا.. جمل يومية توضح كذب الرجل والمرأة

قالت الإعلامية رشا مجدي، إنه تم إصدار دراسة أجنبية حديثة تتعلق بكذبة أبريل، أجريت من قبل مجموعة من الباحثين الذين يحاولون حصر أكبر وأشهر الكذبات سواء عند الرجل أو المرأة.





وأضافت الإعلامية رشا مجدي، خلال برنامج "صباح البلد"، على قناة "صدى البلد"، أن الكذب ليس فقط بخلق قصص ليس لها علاقة بالواقع وإنما عندما لا نعبر عما بداخلنا، بمعنى أن هناك كثيرا من الجمل الشهيرة عند المرأة التي لا تقصد بها معناها الحرفي، وإنما عكس ما بداخلها مثل: "عادي على فكرة مش حلو وعندي منه كمان"، ومنها جملة "مكنتش غالية اوي"، وأخيرًا جملة "أنا آسفة فاتتني مكالمتك مخدتش بالي منها".





وأوضحت أن هناك أيضا جملا هي الأكثر شيوعًا عند الرجل وتدل على أنه غير صادق ومنها جملة: "على فكرة إنتي خسيتي أوي"، ومن أشهرها: "أنا في الطريق والدنيا زحمة"، وأخيرًا: "أنا آسف أصل التليفون فصل شحن".





وأشارت إلى أن تلك الدراسة تتعلق بالواقع كثيرا وتعبر عن الجنسين في كثير من المواقف لأننا نردد هذه الجمل ونسمعها من الطرف الآخر أكثر على مدار اليوم للخروج من مشكلة أو موقف محرج.





برنامج "صباح البلد" يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالإضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.





ويستعرض البرنامج أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية.











ويقدم البرنامج يوميا أيضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.