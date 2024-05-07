بصورة من حفل زفافها.. ريم أحمد تدعو لوالدتها الراحلة

حرصت الفنانة ريم أحمد على الدعاء لوالدتها، التي رحلت عن عالمنا منذ أيام، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت ريم أحمد صورة تجمعها بوالدتها الراحلة من حفل زفافها، وعلقت : «اللهم أغفر لها وأرحمها وعافها وأعف عنها.. اللهم أجعل قبرها روضه من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار، أرجو الدعاء لها فضلا وليس أمرا».

وحرصت الفنانة ريم أحمد على توجيه الشكر لكل من حضر جنازة والداتها أو قدم لها واجب العزاء، الذى أقيم أمس بمسجد الحامدية الشاذلية.

وكتبت ريم أحمد، من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، قائلة: «شكر الله سعيكم وعظم أجركم وغفر ذنبكم، شكرا لمن حضر صلاة الجنازة والدفن وقدم واجب العزاء في المسجد أو المنزل، تليفونيا أو على مواقع التواصل».

وتابعت ريم أحمد: «شكرا لوجودكم جمبنا في هذه اللحظات الصعبة، نرجو منكم الدعاء وقراءة الفاتحة للمغفور لها بإذن الله والدتي (فاتن الراعي)».

وتعرضت الفنانة ريم أحمد لحالة إغماء في عزاء والدتها السيدة فاتن الراعي، بمسجد الحامدية الشاذلية، وذلك من شدة حزنها عليها.

وحرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء لـ ريم أحمد فى وفاة والدتها، منهم الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والمخرجة بتول عرفة، والفنان هاني الطمباري، والفنان رامي الطمباري، والفنانة رباب طارق، والفنانة سلمى غريب، والمخرج مازن الغرباوي، والفنانة زينب وهبي، والفنانة عزة لبيب، والفنان إيهاب فهمي، والفنانة لقاء سويدان، والفنان أيمن عزب ، والمخرج خالد جلال.