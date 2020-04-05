بنطلون ليجن وحذاء بكعب .. منى ممدوح تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة منى ممدوح مجموعة صور جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت منة ممدوح بإطلالة جريئة مثير للجدل، مرتدية بنطال ليجن باللون الأحمر الناري، مع جاكت جلد باللون الأسود الانيق.





نسقت مع الإطلالة المثيرة وضع حقيبة سوداء على منطقة الخصر صغيرة الحجم، وانتعلت حذاء بكعب باللون الأسود.





ووضعت اللمسات الجمالية، التي تبرز جمال ملامحها معتمدة على رسم الشفاه والعين.





وتركت شعرها الأسود الحريري منسدلا أعلى كتفيها بطريقة جذابة تخطف الأنظار، ويبرز جمال أنوثتها.