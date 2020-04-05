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أخبار العالم

الصحة السعودية: إجمالي الإصابات بـ كورونا في المملكة يبلغ 2385 حالة

الأحد 05/أبريل/2020 - 03:45 م
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد بالمملكة وصل إلى 2385 حالة، وذلك بعد تسجيل 206 إصابات جديدة.
وقال محمد العبد العالي المتحدث باسم "الصحة السعودية" - في مؤتمر صحفي أوردته قناة (العربية الحدث) - إن نسبة المصابين بفيروس "كورونا" في المملكة من غير السعوديين تبلغ 53%.
وأضاف أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليصبح إجمالي الوفيات 34 حالة.. لافتا في الوقت ذاته إلى ارتفاع عدد الحالات التي تعافت إلى 488.
من جهته، أفاد متحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بأن هناك اجتماعات يومية لمتابعة تطورات الفيروس والحالات المسجلة، وأنه تم تسخير أكثر من 1100 كادر في غرفة عمليات لتلقي البلاغات ومتابعتها.
وأشار إلى التنسيق الذي يتم مع الأمن العام فيما يخص طلبات التنقل، مؤكدا أن سيارات الإسعاف تخضع لعمليات تعقيم بعد نقل أي مصاب.


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