تعيين حسين أبو الغيط عميدا لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتكليف الدكتور حسين أبو الغيط، أستاذ جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، للقيام بعمل عميد الكلية.





تدرج "أبو الغيط"، في التعليم الأزهري، وكان من المتفوقين، حيث حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وحصل علي الثانوية الأزهرية وكان ترتيبه السادس علي الجمهورية، ثم التحق بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، وحصل علي بكالوريوس الطب والجراحة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف بترتيب الرابع علي دفعة ١٩٩١.





حصل على ماجستير العظام ١٩٩٦ بتقدير جيد جدا، ثم حصل على بعثة للحصول على الدكتوراه في جراحة العمود الفقري من أحد أكبر مراكز العمود الفقري بألمانيا.

شارك عميد كلية الطب الجديد بالعديد من الأبحاث وإلقاء المحاضرات في مجال العمود الفقري في مصر وألمانيا ومختلف دول العالم.





وللعام الرابع على التوالي أشرف على تنظيم مؤتمر جراحة العمود الفقري بطب الأزهر بمشاركة الجانب الألماني مع أقسام العمود الفقري بالجامعات المصرية.



