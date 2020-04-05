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أخبار العالم

6 حالات شفاء من فيروس كورونا في غزة وإنهاء الحجر الصحي عن 332 شخصا

الأحد 05/أبريل/2020 - 05:53 م
فيروس كورونا في
فيروس كورونا في غزة
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وكالات
أعلنت صحيفة الخليج الإماراتية، ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا في قطاع غزة إلى 6 حالات.

كما أعلن القطاع، إنهاء الحجر الصحي عن 332 شخصًا أيضا.

وكانت أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية اليوم، الأحد، تأكيد 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 226 حالة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "سوا"، أعلن الدكتور كمال الشخرة، مدير عام الرعاية الصحية في وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 226 حالة.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي بشأن فيروس كورونا، قال الشخرة إن: "الحالات التسعة الجديدة هي من بيتونيا وبرطعة وارفات وقطنة والجديرة وكفر عقب (..)".

وأضاف "سيتم إغلاق مستشفى الشهيد ثابت ثابت بطولكرم، وتحويله لعلاج مرضى كورونا".

ودعا الشخرة السلطات الصحية في غزة إلى ضرورة إرسال عينات الفحص إلى رام الله وعدم إرسالها إلى المختبرات الإسرائيلية.

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