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نشأت الديهي: القوات المسلحة لها دور أساسي في مواجهة فيروس كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:33 م
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
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حمزة شعيب
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد اليوم بعض نماذج التجهيزات والمعدات المطورة من قبل القوات المسلحة في إطار دعمها للقطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن المؤسسة العسكرية لها التقدير والحب والاحترام، ولها دور فاعل وأساسي في مواجهة فيروس كورونا عبر ما تقوم به من إجراءات للتعقيم والتطهير، وإنتاج رصيد من المنتجات الكيماوية والطبية ومنتجات التطهير والتعقيم، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة المجالات، معقبًا "المؤسسة العسكرية درع وسيف في جميع المجالات، واللي ميشوفش من الغربال يبقى أعمى".

وعرض صورًا للقوات المسلحة أثناء تطهير ميدان رمسيس ومحطات القطارات، موجهًا الشكر إليهم على الجهد المبذول للحد من انتشار فيروس كورونا، معقبًا "شغالين وإحنا قاعدين في بيوتنا ولازم نقولهم شكرًا"، مشيدًا برقي رجال الشرطة في الشوارع في التعامل مع المواطنين وتطبيق إجراءات الدولة للحد من انتشار الفيروس، مؤكدًا أن الدولة بمؤسساتها أصبحت في مكان آخر فيما يتعلق بإدارة الأزمة.

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