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محمود محيي الدين: مصر تدير أزمة كورونا اقتصاديا بشكل جيد.. فيديو

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:25 م
محمود محي الدين
محمود محي الدين
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة، إن بفضل الإصلاح الاقتصادى في مصر أصبح هناك مجال في الموازنة العامة للدولة تساعدها على التعامل مع هذه المستجدات بشكل سليم مثل مستجدات فيروس كورونا.

وأضاف محيي الدين، أثناء حواره في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على "قناة الحياة"، أن العالم يجب أن يستعد لأن هناك حالة ركود اقتصادي وهناك اتفاقات زيادة من الدول وهذا سيؤدى إلى زيادة عجز الموازنة العامة وزيادة الديون على جميع الدول.

وأوضح محيي الدين، أن الهدف هنا هو كيفية التعامل مع هذه المستجدات، كما أن هناك مبادرات صدرت من مصر تجاه الجانب الأفريقي لإعادة جدولة الديون على الدول الأفريقية.

وتابع أن الحزم المالية التي يتم الاتفاق عليها الآن من جميع المؤسسات التي تبرم في صورة مساعدة مباشرة لتخفيف الأعباء على الأسر من شأنها أن تساعدنا في المرور من الأزمة.

واستكمل أن هناك انخفاضًا في أسعار الوقود على مستوى العالم ويجب أن يشعر بهذا التخفيض الصانع والمنتج والأسر، وقد لا يؤدي هذا التخفيض لانخفاض أسعار السلع، وهذا لأن من الممكن أن يحدث ارتفاع مرة أخرى.

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