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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سلمى الشماع: مهرجان بردية للسينما الومضة يحمل اسم عاطف الطيب

صدى البلد

عبرت  الإعلامية سلمى الشماع، عن سعادتها بـ إقامة مهرجان بردية لسينما الومضة في دورته الأولى، و أوضحت من خلال المهرجان أنها محظوظة في بدايتها بتعاملها مع العديد من النجوم كبار

 


وقالت سلمى الشماع في لقاء خاص لصدي البلد مع الإعلامية أوركيد سامي في مهرجان بردية للسينما  الومضة قالت : النهاردة أنا سعيدة جدًا لأني دائما بقول إني اشتغلت في عصر العمالقة سواء في الصحافة أوالتلفزيون، وأنا محظوظة إني اتعلمت وشفت الدنيا على أيد العمالقة، وأنا النهاردة بقول أنا سعيدة إني عاصرت أولادي اللي بقوا الكبار في فنهم وفكرهم.

استطردت أن اسم بردية جميل جدا و يرجع ل بردية المصريين القدماء، كما أنها قدمت نصيحة لكل طلبة و خريجي إعلام أن يكون لديهم شغف في دراستهم.

 

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