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أخبار العالم

ترامب: وافقنا على إعلان الطوارئ في 50 ولاية.. وانخفاض الوفيات مبشر

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:26 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن انخفاض نسبة الإصابات والوفيات في نيويورك  بداية مبشرة وإيجابية على انتشار الفيروس. 

وقال ترامب في الموجز اليومي لخلية الأزمة إنه وافق على اعتماد إعلان الطوارئ في 50 ولاية أمريكية لمواجهة كورونا. 

وأضاف ترامب أن تفشي فيروس كورونا في ولاية نيويورك الأمريكية كان مفاجئا وغير متوقعا. 

وقال ترامب خلال مؤتمر الأزمة اليومي: "وفرنا 29 مليون جرعة من عقار كولوركوين لعلاج فيروس كورونا بأسعار معقولة، وأجرينا أكثر من مليون ونصف المليون اختبارا على فيروس كورونا". 

وتابع: "خلال يومين سنكون قد نشرنا 3 آلاف من الطواقم الطبية في نيوجيرسي ومناطق آخرى". 
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