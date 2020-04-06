AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالي القليوبية يستغيثون لتغيير خطوط توصيل المياه بسبب تهالكها

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:05 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
استغاث أهالي قرية كفر عامر ورضوان كفر شكر محافظة القليوبية، بموقع "صدى البلد" الاخباري للشكوى من عدم تغيير خطوط الصرف القديمة إلى البلاستيك.

وقال الأهالى فى شكواهم "  تم الانتهاء من توصيل الصرف الصحي بالقريه لجميع الشوارع وتم تغيير خطوط المياه القديمه الاسبوستس إلى بلاستيك ماعدا شارع داير الناحيه داخل الكتله السكنيه خط اسبوستس لم يتم تغييره حتى الآن مما يؤدي إلى كسر هذا الخط وغرق الشارع بالمياه وتدخل منازلنا ومنها منازل بالطوب اللبني مما يعرضها بالسقوط".

وأوضحوا أنهم يريدون التدخل الفورى لإعطاء تعليمات  لشركه مياه الشرب والصرف الصحى لتغيير هذا الخط وهو لايزيد على ٦٠ متر مواسير بدلا من كسر الخط يوم بعد يوم أثناء السير عليه من العربيات وذلك بعد فحت الشارع للصرف الصحي حفاظا على أرواح المواطنين.


ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالى القليوبية يشكون من عدم وجود أغطية لبلوعات الصرف الصحى ..صور

استجابات بالجملة لمنظومة الشكاوى الحكومية في المحافظات.. تعرف عليها

خلال فبراير.. منظومة الشكاوى الحكومية تعاملت مع 64 ألف استغاثة.. الاستجابة لـ 78% من إجمالي الطلبات.. وتؤكد تنامي المشاركة الإيجابية من المواطنين في الإبلاغ عن مظاهر الخلل

أهالى شبين بالدقهلية: الصرف الصحى هيوقع بيوتنا

ارتفاع منسوب مياه ترعة صان الحجر بالشرقية بسبب الأمطار .. والأهالي: تستغيث .. صور

ترشيحاتنا

شاهد.. شيخ الأزهر: الالتزام بإرشادات الدولة فرض واجب لمحاربة فيروس كورونا

اخبار النادي الاهلي اليوم.. أول صفقة في الانتقالات الصيفية.. بيراميدز يسعى لخطف نجم الأحمر

وزارة الكهرباء تلغي نظام الممارسة وتستبدله بالعدادات الكودية .. تفاصيل

على البحر.. نرمين الفقى تتألق بإطلالة رياضية أنيقة | شاهد

بمكياج جذاب .. زوجة ماجد المصري تبهر الجمهور بأنوثتها

أعيش بلا مأوى.. نجل محمد عبد المطلب يستغيث: كان عندي مطعم وفلست

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تنظيف انسداد عيون البوتاجاز الكهرباء والغاز

بجمبسوت جينز.. نرمين الفقى تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

لـ الرجال.. إليك أهم 5 نصائح يجب أتباعها عند دخولك المطبخ