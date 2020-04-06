أهالي القليوبية يستغيثون لتغيير خطوط توصيل المياه بسبب تهالكها

استغاث أهالي قرية كفر عامر ورضوان كفر شكر محافظة القليوبية، بموقع "صدى البلد" الاخباري للشكوى من عدم تغيير خطوط الصرف القديمة إلى البلاستيك.





وقال الأهالى فى شكواهم " تم الانتهاء من توصيل الصرف الصحي بالقريه لجميع الشوارع وتم تغيير خطوط المياه القديمه الاسبوستس إلى بلاستيك ماعدا شارع داير الناحيه داخل الكتله السكنيه خط اسبوستس لم يتم تغييره حتى الآن مما يؤدي إلى كسر هذا الخط وغرق الشارع بالمياه وتدخل منازلنا ومنها منازل بالطوب اللبني مما يعرضها بالسقوط".





وأوضحوا أنهم يريدون التدخل الفورى لإعطاء تعليمات لشركه مياه الشرب والصرف الصحى لتغيير هذا الخط وهو لايزيد على ٦٠ متر مواسير بدلا من كسر الخط يوم بعد يوم أثناء السير عليه من العربيات وذلك بعد فحت الشارع للصرف الصحي حفاظا على أرواح المواطنين.









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