تداول 528 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية

وأضاف الغندور، أن كمية البضائع المتداولة بالميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية يقدر بـ 528 ألف طن، بينهم 22 ألف طن بضائع جرى تصديرها للخارج وتشمل يوريا ويصل وبطاطس.



ولفت المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إلى أن مخزون الغلال بصوامع ومستودعات الميناء ارتفع إلى مليون طن، منوها أنه جرى دخول وخروج 8900 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال 24 ساعة.



