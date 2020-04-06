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حوادث

تداول 528 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:56 م
صدى البلد
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شهد ميناء الإسكندرية، اليوم الاثنين، نشاطا ملحوظا في حركة السفن والبضائع والشحن والتفريغ، تزامنا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء يعمل علي مدار الـ 24 ساعة دون توقف، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن بلغ 30 سفينة تحمل بضائع إستراتيجية.

وأضاف الغندور، أن كمية البضائع المتداولة بالميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية يقدر بـ 528 ألف طن، بينهم 22 ألف طن بضائع جرى تصديرها للخارج وتشمل يوريا ويصل وبطاطس.

ولفت المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إلى أن مخزون الغلال بصوامع ومستودعات الميناء ارتفع إلى مليون طن، منوها أنه جرى دخول وخروج 8900 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال 24 ساعة.

ومن جانبه، أكد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أن كافة الجهات المعنية تواصل أعمال تعقيم وتطهير الأرصفة والمباني والسفن والوحدات البحرية والبضائع، للحد من انتشار فيروس كورونا.
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