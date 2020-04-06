مقترح برلماني بعقد جلسات مجلس النواب من خلال الفيديو كونفرانس.. الأعضاء يرفضون: أمر غير دستوري ومن الممكن توفير قاعة كبيرة لحين تحسن الأوضاع.. ونائب: الدولة اتخذت الإجراءات اللازمة لمواجهة كورونا

نائبة تطالب باستطلاع موقف اللجنة العامة بالبرلمان في مسألة انعقاد المجلس بالفيديو كونفرانس

نائب يقترح عقد جلسات البرلمان في قاعة المنارة للمؤتمرات

نائب: تقنية الفيديو كونفرانس لن تستطيع تجميع أكثر من 500 نائب





رفض عدد من النواب مقترح عقد جلسات البرلمان عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، حيث أكدوا أن هذا المقترح غير دستوري، كما أن الإمكانيات غير متاحة، إضافة إلى أن تقنية الفيديو كونفرانس لن تستطيع تجميع أكثر من 500 نائب، كما اقترحوا أن يتم توفير قاعة كبيرة لعقد جلسات البرلمان مثل قاعة المنارة للمؤتمرات فى التجمع الخامس ، بحيث تتسع لكل النواب ، حيث من الممكن أن تكون هناك مسافة بين كل نائب حوالى 3 كراسٍ.





فى البداية قالت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، إن المصلحة العامة والالتزام بدور مجلس النواب، يتطلب عدم تعطيل جلساته بداعي إجراءات مواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى وجود توقعات باستمرار الأزمة لفترة طويلة ومن ثم فلا بد من بحث آلية لانعقاد المجلس.





وتساءلت داليا يوسف في بيان لها: كيف سوف تناقش اللجان النوعية الموازنة الجديدة؟ وكيف سوف نستكمل مناقشات قوانين الانتخابات؟ مشيرة إلى أنه لابد من تفعيل دور المجلس في الرقابة على الحكومة وإجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا وإجراءات حماية المتضررين منه.