بسبب كورونا .. رحيل 3 نجوم في يوم واحد

تحول فيروس كورونا المستجد لشبح يهدد حياتنا ويسرق الانسان ويغيبه عن الحياة في طرفة عين، وما بين امس واليوم رحل عن عالمنا 3 نجوم عالميين تفوق اعمارهم الـ60 عامًا :





-شيرلي دوجلاس :

اعلن النجم العالمى كيفر سثرلاند عن وفاة والدته النجمة العالمية شيرلي دوجلاس مؤدية صوت Infectia في فيلم الرسوم المتحركة الشهير Silver Surfer في أواخر التسعينيات وذلك عن عمر ناهز 86 عاما.





وقال كيفر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : "توفت والدتي شيرلي دوجلاس، بسبب مضاعفات الالتهاب الرئوي (لا علاقة للوفاة بـ (COVID-19)"، حيث انتشرت عديد من الشائعات تفيد بان السبب فى وفاتها إصابتها بفيروس كورونا، وهو ما نفاه نجلها.





وأضاف كيفر قائلا : "كانت والدتي امرأة استثنائية عاشت حياة غير عادية.





واوضح كيفر قائلا : "كانت تكافح من أجل صحتها لبعض الوقت، وكأسرة، كنا نعلم أن هذا اليوم قادم.





ووجه كيفر رسالة لجمهوره قائلا : إلى أي عائلة فقدت أحباءها بشكل غير متوقع بسبب فيروس كورونا، قلبي معكم رجاء ابقوا آمنين".





وكانت شيرلي دوجلاس تخرجت من الأكاديمية الملكية للفنون المسرحية في لندن عام 1952 وأدت على خشبة المسرح والتلفزيون لعدة سنوات قبل أن تعود إلى كندا عام 1957.









-Lee Fierro :

أفادت عدد من وسائل الاعلام الاجنبية بوفاة الممثلة العالمية الشهيرة Lee Fierro, عن عمر يناهز 91 عاما بعد اصابتها بمضاعفات بسبب فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.





وقالت تقارير بالصحف الاجنبية ان Lee Fierro توفيت اثناء تلقيها العلاج في احد مستشفيات مدينة اورورا التي تقع ولاية أوهايو الامريكية.





وقدمت Lee Fierro ادوار مميزة في السينما الامريكية والعالمية منها دور Mrs. Kintner في فيلم Jaw للمخرج الامريكي ستيفين سلبيرج.

وبدأت Lee Fierro التمثيل قبل 40 عاما وشاركت في تدربس التمثيل لاكثر من 1000 طالب.





-جاي بيندكيت :

أعلن الموقع الرسمي للنجم العالمي جاي بيندكيت عن وفاته بسبب فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19، عن عمر يناهز 68 عامًا.





وقال الموقع الرسمي لـ جاي بيندكيت :" "بحزن عميق يجب أن نعلن عن وفاة جاي في الرابع من أبريل بسبب المضاعفات الناشئة عن عدوى COVID-19".





وشارك جاي بيندكيت في فيلم Aliens وفي The Dark Knight Rises وكذلك في فيلم Foyle’s War.





ومن اشهر الملسلسلات التي شارك فيها Page Eight, X-Bomber, The Dirty Dozen: Next Mission, .