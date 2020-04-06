AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بسبب كورونا .. رحيل 3 نجوم في يوم واحد

الإثنين 06/أبريل/2020 - 03:47 م
جاي بيندكيت
جاي بيندكيت
Advertisements
شروق ابراهيم

تحول فيروس كورونا المستجد لشبح يهدد حياتنا ويسرق الانسان ويغيبه عن الحياة في طرفة عين، وما بين امس واليوم رحل عن عالمنا 3 نجوم عالميين تفوق اعمارهم الـ60 عامًا : 

-شيرلي دوجلاس :
اعلن النجم العالمى كيفر سثرلاند عن وفاة والدته النجمة العالمية شيرلي دوجلاس مؤدية صوت Infectia في فيلم الرسوم المتحركة الشهير Silver Surfer في أواخر التسعينيات وذلك عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال كيفر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : "توفت والدتي شيرلي دوجلاس، بسبب مضاعفات الالتهاب الرئوي (لا علاقة للوفاة بـ (COVID-19)"، حيث انتشرت عديد من الشائعات تفيد بان السبب فى وفاتها إصابتها بفيروس كورونا، وهو ما نفاه نجلها. 

وأضاف كيفر قائلا : "كانت والدتي امرأة استثنائية عاشت حياة غير عادية. 

واوضح كيفر قائلا : "كانت تكافح من أجل صحتها لبعض الوقت، وكأسرة، كنا نعلم أن هذا اليوم قادم. 

ووجه كيفر رسالة لجمهوره قائلا : إلى أي عائلة فقدت أحباءها بشكل غير متوقع بسبب فيروس كورونا، قلبي معكم رجاء ابقوا آمنين".

وكانت شيرلي دوجلاس تخرجت من الأكاديمية الملكية للفنون المسرحية في لندن عام 1952 وأدت على خشبة المسرح والتلفزيون لعدة سنوات قبل أن تعود إلى كندا عام 1957.


-Lee Fierro :
أفادت عدد من وسائل الاعلام الاجنبية بوفاة الممثلة العالمية الشهيرة Lee Fierro, عن عمر يناهز 91 عاما بعد اصابتها بمضاعفات بسبب فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.

وقالت تقارير بالصحف الاجنبية ان Lee Fierro توفيت اثناء تلقيها العلاج في احد مستشفيات مدينة اورورا التي تقع ولاية أوهايو الامريكية.

وقدمت Lee Fierro ادوار مميزة في السينما الامريكية والعالمية منها دور Mrs. Kintner في فيلم Jaw  للمخرج الامريكي ستيفين سلبيرج.

وبدأت Lee Fierro  التمثيل قبل 40 عاما وشاركت في تدربس التمثيل لاكثر من 1000 طالب.

-جاي بيندكيت :
أعلن الموقع الرسمي للنجم العالمي جاي بيندكيت عن وفاته بسبب فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19، عن عمر يناهز 68 عامًا. 

وقال الموقع الرسمي لـ جاي بيندكيت :" "بحزن عميق يجب أن نعلن عن وفاة جاي في الرابع من أبريل بسبب المضاعفات الناشئة عن عدوى COVID-19".

وشارك جاي بيندكيت في فيلم Aliens وفي The Dark Knight Rises وكذلك في فيلم Foyle’s War.

ومن اشهر الملسلسلات التي شارك فيها Page Eight, X-Bomber, The Dirty Dozen: Next Mission, .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلاد شرير السينما فؤاد أحمد.. قصة فقدانه البصر بسبب التمثيل

وفاة النجم العالمي كيرك دوجلاس عن عمر يناهز 103 أعوام

بعد وفاته بسبب كورونا.. معلومات عن جاك اندرو

وفاة 4 نجوم في 24 ساعة بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل صادمة

كاثرين زيتا جونز وزوجها مايكل دوجلاس يتركان الحجز المنزلي.. صور

وفاة الممثلة الكندية شيرلي دوجلاس عن 86 عاما.. هل لـ كورونا علاقة بموتها؟

ترشيحاتنا

وفاة أول حالة بـ كورونا في الغربية.. ماذا يحدث في قرية الهياتم؟

كيا kia تعلن تخفيض أسعارها اليوم في مصر.. صور

بعد قنبلة أبو ريدة.. عوامل ترجح فرص مصر فى استضافة كأس العالم 2030

وفاة نجم عالمي مصابا بفيروس كورونا

بسبب كورونا.. رئيس الوزراء الياباني يعتزم إعلان الطوارئ 6 أشهر

أحدث وأدق صور لفيروس كورونا.. من بدء العدوى حتى اختراق الرئة | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتعدى من والده | نقل رضيع عمره سنة إلى المستشفى بسبب كورونا

بعد ازمة كورونا.. سر ظهور الملكة اليزابيث باللون الفيروزي وبروش قديم

أحدث وأدق صور لفيروس كورونا.. من بدء العدوى حتى اختراق الرئة | شاهد