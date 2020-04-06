قرارات عاجلة من حكومة الكويت لمواجه تفشي فيروس كورونا

أصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارا بتمديد حظر التجول الجزئي في البلاد إلى الساعة السادسة صباحا بدلا من 4 صباحًا لمواجهة تفشي فيروس كورونا.





وقررت الحكومة الكويتية مد فترة عطلة الوزارات والجهات الحكومية لمدة أسبوعين إضافيين لمواجهة تفشي فيروس كورونا.





وأعلنت الحكومة الكويتية عزل منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة بشكل كلي لمدة أسبوعين.





و أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، تسجيل 109 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الحالات 665 حالة.





وقالت الوزارة: " تم شفاء 4 حالات مصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 103 شخصًا".



