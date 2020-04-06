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مرأة

بعد انتقاد سنها وعدم إنجابها للأطفال .. 20 صورة لـ ميساء مغربي

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:18 م
صدى البلد
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رنا عصمت

تصدرت الفنانة ميساء مغربي تريند مؤشر البحث جوجل، منذ قليل، والسبب بث مباشر قامت به من خلال حسابها على "إنستجرام" أجابت من خلاله على أسئلة متابعيها.


ومن أبرز هذه الأسئلة سبب عدم إنجابها حتى الآن، وردت على هذا السؤال وقالت: "لم يرزقني الله بأطفال ولكني أتمنى أن أحقق حلم الأمومة".


ووجهت إحدى المتابعات سؤال لها عن كيفية تعاملها مع التقدم بالعمر وقالت: "عادي كبرت طبعًا وأنا مبسوطة بحياتي وبعمري ومبسوطة بانجازاتي واني ما حرمت نفسي بأي حلم من أحلامي".

وتتمتع ميساء مغربي بذوق رفيع فى اختيار الإطلالات والأزياء التى تتناسب مع قوامها وتبرز جمالها ورشاقتها، كما تحرص على عدم التكرار والتنوع بين مختلف التصميمات.


وتخطف الأنظار دائما ميساء مغربي بفساتينها الراقية وإطلالتها الكاجول والتى تمنحها أيضا إطلالة أنيقة.

بعد انتقاد سنها وعدم إنجابها للأطفال .. 20 صورة لـ ميساء مغربي
بعد انتقاد سنها وعدم إنجابها للأطفال .. 20 صورة لـ ميساء مغربي
بعد انتقاد سنها وعدم إنجابها للأطفال .. 20 صورة لـ ميساء مغربي
بعد انتقاد سنها وعدم إنجابها للأطفال .. 20 صورة لـ ميساء مغربي
بعد انتقاد سنها وعدم إنجابها للأطفال .. 20 صورة لـ ميساء مغربي
بعد انتقاد سنها وعدم إنجابها للأطفال .. 20 صورة لـ ميساء مغربي
بعد انتقاد سنها وعدم إنجابها للأطفال .. 20 صورة لـ ميساء مغربي
بعد انتقاد سنها وعدم إنجابها للأطفال .. 20 صورة لـ ميساء مغربي
بعد انتقاد سنها وعدم إنجابها للأطفال .. 20 صورة لـ ميساء مغربي
بعد انتقاد سنها وعدم إنجابها للأطفال .. 20 صورة لـ ميساء مغربي
بعد انتقاد سنها وعدم إنجابها للأطفال .. 20 صورة لـ ميساء مغربي
بعد انتقاد سنها وعدم إنجابها للأطفال .. 20 صورة لـ ميساء مغربي
بعد انتقاد سنها وعدم إنجابها للأطفال .. 20 صورة لـ ميساء مغربي
بعد انتقاد سنها وعدم إنجابها للأطفال .. 20 صورة لـ ميساء مغربي
بعد انتقاد سنها وعدم إنجابها للأطفال .. 20 صورة لـ ميساء مغربي
بعد انتقاد سنها وعدم إنجابها للأطفال .. 20 صورة لـ ميساء مغربي
بعد انتقاد سنها وعدم إنجابها للأطفال .. 20 صورة لـ ميساء مغربي
بعد انتقاد سنها وعدم إنجابها للأطفال .. 20 صورة لـ ميساء مغربي
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