نائب رئيس المصري: قرار رحيل كريم العراقي في يد طارق العشري ..فيديو

نفى محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، الأنباء التي ترددت عن وصول عدة عروض لرحيل الظهير الأيمن الشاب كريم العراقي.





وقال "الخولي"، في تصريحات متلفزة ببرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه طارق يحيي عبر شاشة قناة الزمالك، "لم تصلنا أي عروض محلية أو خارجية لكريم العراقي".





وأوضح أن "مسألة رحيل العراقي في حالة وصوله عروض احترافية، في يد المدير الفني طارق العشري، فقرار الموافقة على بيعه سيكون قرار فني بحت وليس إداري".





وأشاد محمد الخولي، نائب المصري البورسعيدي، بمبادرة طارق العشري، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي، بعد تخفيض راتبه بنسبة 50%.



