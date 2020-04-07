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رياضة

هل كان لـ أحمد المحمدي دور فى انتقال تريزيجيه إلى أستون فيلا ؟.. نجم الفريق يجيب .. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:18 ص
أحمد المحمدي وتريزيجيه
أحمد المحمدي وتريزيجيه
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محمد رشاد
أكد أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا، سعي فريقه للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعدم الهبوط إلى التشامبيون شيب، الموسم المقبل.

ويواجه أستون فيلا موقفًا صعبًا هذا الموسم، ويتواجد في المركز التاسع عشر في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، بعد خوض 19 مباراة.

وتوقف النشاط الرياضي بأكمله، في الوقت الحالي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال أحمد المحمدي في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس": "صعدنا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وأول موسم يكون صعبًا كالعادة لأي فريق يصعد من التشامبيونشيب، أمامنا 10 مبارايات وهدفنا الاستمرار في الدوري، وإن شاء الله قادرين على تحقيق ذلك".

وأضاف: "هذه الفترة ستؤثر بشكل إيجابي على الفريق بعد الهزيمة الأخيرة أمام ليستر، وسنعود بروح جديدة وهدف جديد، سنخوض 6 مباريات من تلك العشرة على ملعبنا".

وتطرق المحمدي للحديث عن مواطنه محمود حسن تريزيجيه، الذي انضم إلى أستون فيلا قادمًا من قاسم باشا، الصيف الماضي.

واكمل: "تريزيجيه من اللاعبين أصحاب الطموح والإصرار وكان يرغب في اللعب في الدوري الإنجليزي، لم يكن لي دورًا في ضمه سوى أنهم سألوني عن التزامه فقط، لأنهم شاهدوا أداءه الفني".

وأوضح: "تحدثت معه دائمًا حول فكرة أن أول موسم للفريق في البريميرليج يكون صعبًا، ومن الوارد ألا يشارك كثيرًا، مثلما حدث مع محمد صلاح عندما لعب مع تشيلسي، ولكن بعد ذلك تألق مع ليفربول".

وأكد: "هم يتحدثون عن تريزيجيه هنا في النادي بشكل جيد، وعن اجتهاده في التدريبات، لقد شعر بالفارق بين الدوري الإنجليزي والدوريات الأخرى، ويجب أن يصر على هدفه بالتواجد في الدوري سواء معنا أو مع أي فريق".
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