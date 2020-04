View this post on Instagram

بوقت يللي تصورت فيها هالصورة كنت قول شو عبالي ضل بالبيت وما سافر ولا اشتغل بدي ارتاح !!! طيب اليوم العكس دخيلكن بدي اشتغل وسافر وصور وغني طلعوني من البيت #انفصام 🥴#خليك_بالبيت #كورونا #سيرين_عبدالنور