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أخبار العالم

ترامب يعلق على نقل جونسون للعناية المركزة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:54 م
صدى البلد
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حسام رضوان
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تدهور حالة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.

وقال ترامب: "ندعو لرئيس الوزراء البريطاني بالشفاء العاجل".

وأضاف:"إدخال بوريس جونسون العناية المركزة أمر خطير..أجرينا اتصالات مع الفريق الطبي لبوريس جونسون".

وتابع:"سنرى كيف يمكننا تقديم العون لأطباء بوريس جونسون".

وكان مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أعلن نقل الأخير نقل إلى غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا.

وجاء في بيان المكتب أن جونسون طلب من وزير الخارجية، دومينيك راب، أن ينوبه.

وقالت وكالة "رويترز" إن جونسون لا يزال واعيا حاليا، كما تم تزويده بالأكسجين لمساعدته على التنفس.
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