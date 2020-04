ببدلة زرقاء.. لجين عمران تفاجئ متابعيها بإطلالة جريئة من السيارة

View this post on Instagram

.. .. #من_الأرشيف .. أرسلتها لي بنتي جيلان 😄 و حبيت أمسي عليكم فيها .. .. ٌمساء السكر يلي عليك الباب مسكر 😎 مساء الفول يلي عليك الباب مقفول 🤓 مساء النفسيه ما عاد فيها روحه ولا جيه 😼 مساء الحشرة ولو طلعت غرموك بعشرة 🙊 مساء الرمان يا حلو يا متنان😏 لا بس حبيت أمسي عليكم😂 .. .. @unct_photography .. .. #لجين #لجين_عمران #lojain #Lojain_omran