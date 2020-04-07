ببدلة زرقاء.. لجين عمران تفاجئ متابعيها بإطلالة جريئة من السيارة

نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران صورة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة ناعمة وساحرة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد.
وعلقت لجين عمران على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: أرسلتها لي بنتي جيلان و حبيت أمسي عليكم فيها.. مساء السكر يلي عليك الباب مسكر .. مساء الفل يلي عليك الباب مقفول.. مساء النفسيه ما عاد فيها روحه ولا جيه .. مساء الحشرة ولو طلعت غرموك بعشرة .. مساء الرمان يا حلو يا متنان.. لا بس حبيت أمسي عليكم".
وعلقت لجين عمران على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: أرسلتها لي بنتي جيلان و حبيت أمسي عليكم فيها.. مساء السكر يلي عليك الباب مسكر .. مساء الفل يلي عليك الباب مقفول.. مساء النفسيه ما عاد فيها روحه ولا جيه .. مساء الحشرة ولو طلعت غرموك بعشرة .. مساء الرمان يا حلو يا متنان.. لا بس حبيت أمسي عليكم".
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.. .. #من_الأرشيف .. أرسلتها لي بنتي جيلان 😄 و حبيت أمسي عليكم فيها .. .. ٌمساء السكر يلي عليك الباب مسكر 😎 مساء الفول يلي عليك الباب مقفول 🤓 مساء النفسيه ما عاد فيها روحه ولا جيه 😼 مساء الحشرة ولو طلعت غرموك بعشرة 🙊 مساء الرمان يا حلو يا متنان😏 لا بس حبيت أمسي عليكم😂 .. .. @unct_photography .. .. #لجين #لجين_عمران #lojain #Lojain_omran