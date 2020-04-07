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مرأة

ببدلة زرقاء.. لجين عمران تفاجئ متابعيها بإطلالة جريئة من السيارة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:25 ص
لجين عمران
لجين عمران
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آية التيجي
نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران صورة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة ناعمة وساحرة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد.

وعلقت لجين عمران على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: أرسلتها لي بنتي جيلان و حبيت أمسي عليكم فيها.. مساء السكر يلي عليك الباب مسكر .. مساء الفل يلي عليك الباب مقفول.. مساء النفسيه ما عاد فيها روحه ولا جيه .. مساء الحشرة ولو طلعت غرموك بعشرة .. مساء الرمان يا حلو يا متنان.. لا بس حبيت أمسي عليكم".

وظهرت لجين عمران وهي ترتدي بدلة باللون الأزرق بأكمام طويلة، ومزين الجاكيت بالفرو باللون الأحمر والموف، واختارت حذاء باللون الاحمر مصوع من الشمواه الناعم.

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ورفعت لجين عمران شعرها إلى الاعلى مع ترك خصلات شعرها منسدلة عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة للغاية، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

وأكملت لجين عمران إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت الكحل الأسود لتبرز جمال عينيها، مع وضع اللون الأحمر كأحمر شفاه.

ولم تتكلف لجين عمران في ارتداء الإكسسورات، حيث اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعة وناعمة. واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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