هنادي مهنا تروج لمسلسلها الجديد.. وخطيبها يغازلها بالتعليقات

نشرت الفنانة هنادى مهنا صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، لشخصية "شكر"، والتي تجسدها في مسلسل الفتوة الذى سيعرض رمضان ٢٠٢٠.

وتلقت هنادي مهنا، الكثير من المباركات من متابعيها، وجاء ابرز تعليق من الفنان أحمد خالد صالح، خطيبها، الذي علق على الصورة "بحبك يا شكر"؛ لترد عليه "بحبك يا حبيب قلب شكر" .



كما تلقت الكثير من المباركات من الفنانين ومنهم ، طارق الابيارى، ومى عمر، وچومانة مراد.





وروجت الفنانة هنادى مهنا للبرومو الدعائي الأول لمسلسل "دهب عيرة" للفنانة يسرا المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.





كما نشرت هنادى مهنا برومو مسلسل دهب عيرة الذى تشارك فيه أيضًا في رمضان 2020"





وانضمت الفنانة هنادى مهنا لفريق مسلسل "دهب عيرة" مع النجمة الكبيرة يسرا، من تأليف أمين جمال وأحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الاعلامية والعدل جروب.



