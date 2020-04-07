AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هنادي مهنا تروج لمسلسلها الجديد.. وخطيبها يغازلها بالتعليقات

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:20 ص
صدى البلد
Advertisements
اسماء الحسيني
نشرت الفنانة هنادى مهنا صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، لشخصية "شكر"، والتي تجسدها في مسلسل الفتوة الذى سيعرض رمضان ٢٠٢٠.

وتلقت هنادي مهنا، الكثير من المباركات من متابعيها، وجاء ابرز تعليق من الفنان أحمد خالد صالح، خطيبها، الذي علق على الصورة "بحبك يا شكر"؛ لترد عليه "بحبك يا حبيب قلب شكر" .

كما تلقت الكثير من المباركات من الفنانين ومنهم ، طارق الابيارى، ومى عمر، وچومانة مراد. 

وروجت الفنانة هنادى مهنا للبرومو الدعائي الأول لمسلسل "دهب عيرة" للفنانة يسرا المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

كما نشرت هنادى مهنا برومو مسلسل دهب عيرة الذى تشارك فيه أيضًا في رمضان 2020"

وانضمت الفنانة هنادى مهنا لفريق مسلسل "دهب عيرة" مع النجمة الكبيرة يسرا، من تأليف أمين جمال وأحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الاعلامية والعدل جروب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنادي مهنى تتألق بإطلالة شتوية أنيقة.. شاهد

شاهد.. هنادي مهنا بـ إطلالة صيفية على إنستجرام

هنادى مهنا.. تحتفل بعيد ميلاد يسرا في كواليس مسلسل "دهب عيرة"

هنادى مهنا تدخل عالم tik tok بسبب كورونا .. شاهد

هنادي مهنى تشارك جمهورها بفيديو جديد على تيك توك

هنادى مهنا تكشف عن شخصية سارة فى مسلسل دهب عيرة

ترشيحاتنا

السيسي يطالب ببناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي و 100 ألف لسكان المناطق غير الآمنة

ابن سيدة توفيت بكورونا فى الإسكندرية: حملت أمي دون ارتداء أدوات وقاية..فيديو

هتوحشني يا صديقي.. يسرا تنعى منصور الجمال زوج ليلى علوى السابق

حارس الأهلي السابق: كريم شحاتة أجبرني على التصريح بأني زملكاوي..فيديو

مكشوف وملفت.. سيرين عبد النور تثير الجدل بفستان أحمر

145 إصابة جديدة.. الصحة: 88% من مصابي كورونا بالمستشفيات يعانون أعراضا بسيطة.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. بشرى تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

الكافيه في البيت .. طريقة عمل الموكا الباردة

بإطلالة غير تقليدية.. بسمة تبهر متابعيها بـ لوك جديد