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أخبار البلد

جدعنة المصريين في الغربة.. توصيل أدوية مجانا وأماكن إقامة للطلاب في 31 دولة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:52 ص
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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سعيد العربي
ابدى المصريون بالخارج استعدادهم التام لدعم أشقائهم من المصريين العالقين بسبب تفشي فيروس كورونا ، وهو ما ثمنته السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة، مؤكدة أن المعدن المصري الأصيل يظهر قوته وصلابته في المحن والشدائد.

ووصل عدد المشاركين في مبادرة "خلينا سند لبعض" التي اعلنتها الهجرة إلى 138 مشاركا من 31 دولة حول العالم،  حيث تلقت الوزارة تلقت العديد من ردود ورسائل من المصريين بالخارج سواء من الأفراد الذين أبدوا استعدادهم للمشاركة بالمبادرة أو من المصريين العالقين بالخارج.

وقام مصريون بالولايات المتحدة الأمريكية بتوصيل الأدوية للعالقين مجانا، بالإضافة إلى أن هناك مجموعة أخرى تقوم بحصر عدد الطلبة المتضررين فى جميع الولايات الأمريكية، عقب تعليق الدراسة وإغلاق المدن الجامعية عقب انتشار الوباء لتوفير مكان آمن لهم، بالإضافة إلى استعدادهم لتوفير العلاج لمن يحتاج.

كما قام  مصريون في مختلف أنحاء أوروبا وخصوصًا في إيطاليا وفرنسا والنمسا وأسبانيا، بمساعدة المصريين العالقين بالخارج، والتي تنوعت احتياجاتهم من توفير كمامات وأدوات تعقيم، وكذا مساعدة كبار السن منهم وغير القادرين على مغادرة المنزل، في قضاء متطلباتهم اليومية، وإرسال إعانات ومساعدات مالية للحالات المُلحة.

وقدمت الهجرة الشكر والتقدير للمصريين بالخارج الذين تفاعلو مع مبادرة "خلينا سند لبعض"، على حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنين عن أرقام هواتفهم الخاصة حتى يتواصل بهم العالقون بالدول المقيمين بها، بكل من إسبانيا، وإيطاليا، والكويت، وكوريا الجنوبية، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات، وكندا، وأوكرانيا، وسان دييجو كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من الدول، وذلك من خلال الملف التالي: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19jS9HWhSW_QZMg_YKwF-C2PNErEs6NpTj5inFaXk8QM/htmlview?fbclid=IwAR150fIk_scLrZCNiujk8rOWStEQgzPMIkKBtlNxJao8Irdi_6NHtuUcmQU

تأتي مساعدات المصريين بالخارج في وقت صعب للغاية بالنسبة للكثيرين، ويمكن للراغبين في المشاركة من المصريين بالخارج، المبادرة تسجيل بياناته؛ للمشاركة المجتمعية في مبادرات المصريين بالخارج؛ لمساعدة المصريين العالقين في دول مختلفة إثر الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
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