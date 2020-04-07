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برلمان

قيادي بمستقبل وطن: قرارات السيسي ترفع الأعباء عن الأسر وتدعم الاستثمار

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:52 م
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
ثمّن الدكتور سامى سوس، أمين الشئون الاقتصادية والاستثمار بمحافظة سوهاج بحزب مستقبل وطن، الإجراءات الوقائية والجهود التي تبذلها الحكومة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال سوس، في بيان له اليوم، إن القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعاملت مع الأزمة على كافة المستويات بكل كفاءه وبجدارة، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في الحفاظ على حياة المواطنين.

وأضاف القيادى بمستقبل وطن، أن اجتماع الرئيس مع الحكومة أمس الاثنين وتوجيهه لها بضرورة دعم ومساندة القطاع السياحي، من خلال تأجيل سداد كل المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، يعمل على رفع العبء عن هذا القطاع ويشجع مستثمريه على تحمل الأزمة.

وأوضح القيادي بمستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس أيضا بسداد 30% من مستحقات المصدرين لصندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر، وذلك قبل نهاية العام المالي الجاري، يعمل على دعم الاستثمار، ويحافظ على العمالة لهذا القطاع.

ولفت سوس إلى أن إعطاء الدولة منحه قدرها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا لمدة 3 أشهر، ستساهم بشكل كبير في رفع كاهل الأعباء عن تلك الأسر، ومنحهم قبله للحياة في تخطي الأزمة الحالية.
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