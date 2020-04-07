وزير الدفاع: المصريون وقفوا بشكل مشرف بجانب جيشهم العظيم لتخطي أزمة كورونا

قال الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إن مصر تمر الآن بمرحلة عصيبة، تتجلى فيها جهود رجال القوات المسلحة العظيمة .





وأضاف الفريق أول محمد زكي خلال جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي للعناصر ومعدات القوات المسلحة لمكافحة فيروس كورونا، أن المصريون عندما شعروا بالخطر وقفوا وقفة مشرفة بجانب جيشهم لتخطي الأزمة .





وأشار وزير الدفاع ، إلى أن القوات المسلحة نجحت في بث روح الطمأنينة للشعب المصري، ومجابهة الازمة،متوجها بالشكر للشعب المصري للوقوفه بجانب القوات المسلحة لعبور الأزمة .





وتابع : أن الأعمال الخبيثة لبعض المتربصين لن تكبح جهود القوات المسلحة في مواجهة الأزمة .

