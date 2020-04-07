السيسي لقطاع السياحة: أوعوا تقفلوا .. جهزوا نفسكم وأنا معاكم والدنيا هتبقى أحسن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هناك 50 مليار جنيه قدمها البنك المركزي كمبادرة لتنشيط قطاع السياحة قبل أزمة فيروس كورونا.

وأضاف السيسي، ، في كلمته خلال تفقده للعناصر ومعدات القوات المسلحة لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء :" اوعوا تكونوا فاكرين الدنيا هتفضل ماشية كده وإحنا عايزين الحياة تمشي لأن انهيار الاقتصاد العالمي حجم الضرر الناتج عن التوقف أخطر بكثير من حجم الضرر الناجم عن الإصابات ولابد من إحداث التوازن بين المواجهة والحفاظ على الاقتصاد .