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السيسي لقطاع السياحة: أوعوا تقفلوا .. جهزوا نفسكم وأنا معاكم والدنيا هتبقى أحسن

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:57 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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هاني حسين
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي  إن هناك  50 مليار جنيه قدمها البنك المركزي كمبادرة لتنشيط قطاع السياحة قبل أزمة فيروس كورونا.


وأضاف السيسي، ، في كلمته خلال تفقده للعناصر ومعدات القوات المسلحة لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء :"اوعوا تكونوا فاكرين الدنيا هتفضل ماشية كده وإحنا عايزين الحياة تمشي لأن انهيار الاقتصاد العالمي حجم الضرر الناتج عن التوقف أخطر بكثير من حجم الضرر الناجم عن الإصابات ولابد من إحداث التوازن بين المواجهة  والحفاظ على الاقتصاد .


ووجه الرئيس السيسي رسالة لقطاع السياحة،:"  أوعوا تقفلوا جهزوا نفسكم كويس وأنا معاكم والدنيا هترجع أحسن".


وأضاف الرئيس السيسي:"  هناك نسق آخر جاهز مستعد للتدخل  لمواجهة انتشار فيروس كورونا والقوات المسلحة هي درع مصر ".


وطمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري على أزمة فيروس كوفيد 19 والمعرف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.


وقال السيسي،:"إنني نزلت في وقت الحظر وتحركت بحرية وشوفت الناس في الشارع، بشوف ميكروباص والناس قاعدة فيه ومحدش حاطط كمامات".

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