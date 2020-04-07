السيسي يوجه رسالة لـ بوريس جونسون.. ماذا قال؟

تمنى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشفاء العاجل إلى بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، الذي دخل العناية المركزة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.





وقال الرئيس السيسي، في كلمته خلال تفقده للعناصر ومعدات القوات المسلحة لمكافحة فيروس كورونا، اليوم، الثلاثاء: "تقديم العون لدول شقيقة الهدف منه تأكيد التضامن مع تلك الدول، ونقدم ما تيسر لدينا ونحن لا نستطيع توفير لكل دولة مستلزماتها".





وأضاف: " عمري ما قلت حاجة مكنتش صادق فيها على مدى الـ 6 سنوات الماضية، وما هو الوعد الذي قلته ولم يساعدني الله على عدم تنفيذه، وكل وعد بنوعده هنفذه بيكم".





وتابع الرئيس السيسي: "هناك نسق آخر جاهز مستعد للتدخل لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والقوات المسلحة هي درع مصر".





وطمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري على أزمة فيروس كوفيد 19 والمعرف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.











