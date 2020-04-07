AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السيسي يوجه رسالة لـ بوريس جونسون.. ماذا قال؟

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:35 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
هاني حسين
تمنى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشفاء العاجل إلى بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، الذي دخل العناية المركزة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال الرئيس السيسي، في كلمته خلال تفقده للعناصر ومعدات القوات المسلحة لمكافحة فيروس كورونا، اليوم، الثلاثاء: "تقديم العون لدول شقيقة الهدف منه تأكيد التضامن مع تلك الدول، ونقدم ما تيسر لدينا ونحن لا نستطيع توفير لكل دولة مستلزماتها".

وأضاف: "عمري ما قلت حاجة مكنتش صادق فيها على مدى الـ 6 سنوات الماضية، وما هو الوعد الذي قلته ولم يساعدني الله على عدم تنفيذه، وكل وعد بنوعده هنفذه بيكم".

وتابع الرئيس السيسي: "هناك نسق آخر جاهز مستعد للتدخل لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والقوات المسلحة هي درع مصر".

وطمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري على أزمة فيروس كوفيد 19 والمعرف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: بوريس جونسون دفع ثمن الاستهتار وأصيب بفيروس كورونا.. فيديو

أول تعليق من ماكرون على دخول رئيس وزراء بريطانيا العناية المركزة

نتنياهو يصلي من أجل شفاء جونسون

السيسي يطمئن الشعب: مصر في مرحلة أمان رغم كورونا

الرئيس السيسي: نتخذ إجراءات عديدة لدعم القطاع الخاص لمواجهة أزمة كورونا

السيسي لـ الحكومة: توسعوا في توزيع الكمامات على المواطنين حتى ولو بالمجان

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: الحرارة المرتفعة في الصيف لن تمنع فرص الإصابة بـ كورونا

بشرة خير ..الصحة العالمية تكشف حقيقة انتقال فيروس كورونا من الأم للجنين

مع اقتراب شم النسيم .. طريقة عمل الفسيخ في المنزل بتكاليف بسيطة

السيسي يتحدث عن تجوله في جسر السويس: رأيت بناء مخالفا على أرض الدولة

شاهد طريقة تنفس مذهلة تخلصك من فيروس كورونا بسرعة.. ينصح بها طبيب بريطاني

رئيس الأركان: شركات القوات المسلحة تسابق الزمن لإنتاج مواد مكافحة الوباء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معا حتى النهاية.. وفاة زوجين بفارق دقائق بعد إصابتهما بـ كورونا.. تفاصيل مؤثرة

رغم انتشار فيروس كورونا .. شاهد حفل زفاف بحضور 10 ضيوف فقط

مع اقتراب شم النسيم .. طريقة عمل الفسيخ في المنزل بتكاليف بسيطة