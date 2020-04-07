جهاد جريشة يرفض الصلح مع إبراهيم نور الدين فى الجبلاية

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة تفاصيل جديدة حول أزمة الحكم الدولى جهاد جريشة مع زميله إبراهيم نور الدين عقب الشكوى التى تقدم جريشة بها مؤخرا ضد نورالدين إلى وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية.





كان جهاد جريشة تقدم بمذكرة ضد إبراهيم نور الدين بسبب اتهام الأخير له بأنه وراء تسريب محادثات الحكام التي جرت عبر واتس آب.





قال المصدر ذاته إن جهاد جريشة رفض الصلح مع إبراهيم نور الدين وتمسك بالاستمرار فى شكواه رغبة فى الحصول على جميع حقوقه الأدبية والمعنوية.





وأوضح أن شكوى جهاد جريشة تضمنت توجيه اتهامات إلى إبراهيم نور الدين بتسريب محادثة خاصة بقضاة الملاعب عبر واتس آب إضافة إلى أن نور الدين تمت مجاملته فى ترتيب القائمة الدولية للحكام.





شدد على أن جهاد جريشة رفض مناقشة أي حلول ودية لإغلاق الملف برمته بين الطرفين منوها إلى أنه تمسك بحقه فى الشكوى بعد سلك جميع القنوات الشرعية.





يذكر أن العلاقة بين جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين يسودها التوتر بين الطرفين بسبب تراجع جريشة إلى المركز الثالث فى ترتيب القائمة الدولية الحكام وتصدر نور الدين للترتيب.