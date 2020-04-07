بعد تحذير السيسي.. لماذا يعتبر التكدس في المواصلات طريقة سهلة لانتشار كورونا؟

بعد تحذير الرئيس السيسي بعدم التكدس في المواصلات لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد عن طريق الازدحام ولمس الأسطح.
يعتبر تكدس الموصلات من الطرق التي تسبب انتشار فيروس كورونا وفقا لموقع مايو كلينك، فينتشر فيروس كورونا على الأسطح والهواء الطلق لمدة 3 ساعات.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من الازدحام والتكدس لذلك يجب وجود مسافة بمقدار 6 أقدام بين كل شخص والآخر حتى لا يحدث عدوى.
ويعتبر فيروس كورونا المستجد من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتظهر أعراضه خلال 14 يوما من ظهوره، وتكمن أعراضه في ارتفاع درجة الحرارة والكحة الجافة وافتقاد حاستي الشم والتذوق.
يعتبر تكدس الموصلات من الطرق التي تسبب انتشار فيروس كورونا وفقا لموقع مايو كلينك، فينتشر فيروس كورونا على الأسطح والهواء الطلق لمدة 3 ساعات.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من الازدحام والتكدس لذلك يجب وجود مسافة بمقدار 6 أقدام بين كل شخص والآخر حتى لا يحدث عدوى.
ويعتبر فيروس كورونا المستجد من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتظهر أعراضه خلال 14 يوما من ظهوره، وتكمن أعراضه في ارتفاع درجة الحرارة والكحة الجافة وافتقاد حاستي الشم والتذوق.