رغم حرارة الجو.. هاني الناظر يطلب عدم تشغيل أجهزة التكييف لهذا السبب.. روشتة للتخلص من التوتر والقلق المزمن في زمن كورونا.. تعرف على الأوقات المناسبة لغسل الأيدي بالماء والصابون

يعد فيروس كورونا المستجد من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتظهر أعراضه خلال 14 يوما من الإصابة، وتكمن أعراضه في ارتفاع درجة الحرارة والكحة الجافة وافتقاد حاسة الشم والتذوق.





- جدد ما تشغل نفسك به:

يمكن للانشغال أن يُخرجك من دائرة الأفكار السلبية التي تغذي القلق والاكتئاب، واستمتع بالهوايات التي يمكنك القيام بها في المنزل، أو ابدأ مشروعًا جديدًا، أو نظف الخزانة التي طالما رغبت بالتفرغ لها، وإن القيام بشيء إيجابي للسيطرة على التوتر هو استراتيجية صحية للتأقلم.





- ركز على الأفكار الإيجابية:

اختر التركيز على الأشياء الإيجابية في حياتك، بدلًا من التركيز على مدى انزعاجك ونقترح أن تبدأ يومك بسرد الأمور التي تشعر بالامتنان لوجودها في حيات، وحافظ على تفاؤلك، وتقبَّل التغييرات عند حدوثها، وحاول وضع المشاكل في نصابها.





- استمد العزم من بوصلتك الأخلاقية أو قيمك الروحية:

حين تستمد القوة من المبادئ التي تؤمن بها، فقد تجلب لك الراحة في الأوقات الصعبة.





- حدد أولوياتك:

لا تكلف نفسك أكثر من طاقتها بإعداد قائمة بتغييرات حياتية كبيرة ترغب بتحقيقها خلال وجودك في المنزل، وحدد أهدافًا معقولة كل يوم، وحدد الخطوات التي يمكنك اتخاذها للوصول إلى تلك الأهداف، وامنح نفسك الثقة بعد كل خطوة تخطوها في الاتجاه الصحيح مهما بدت صغيرة في نظرك، ستكون بعض الأيام أفضل من غيرها.





حذر دكتور هاني الناظر، استشارى الأمراض الجلدية رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، من استخدام أجهزة التكييف في المنازل أو بالخارج لقتل فيروس كورونا المستجد والمتوقع انحساره في الفترة القادمة مع ارتفاع درجة حرارة الجو.









ووفقًا لموقع health ، أثبتت دراسة أمريكية عدم قدرة الفيروس على التأقلم في الجو عند ارتفاع درجة الحرارة ويمكن قتل الفيروس في درجة حرارة من 45 إلى 52 درجة مئوية.





ويتأثر السطح الدهني الذي يغلف الفيروس بطريقة كبيرة مما يساعد على انحساره في درجة الحرارة المرتفعة، لذلك يجب تحمل درجة الحرارة المرتفعة هذة الفترة وعدم تشغل المكيف.









وقدم دكتور هاني الناظر نصائح فعالة في الحماية من فيروس كورونا









١-البقاء في المنزل وفتح النوافذ لدخول أشعة الشمس





٢- التغذية السليمة والإكثار من اكل الخضروات الطازجة والفاكهة





٣- غسل اليدين بالماء والصابون العادي جيدا افضل وسيلة للتطهير





٤-البعد تماما عن الزحام في حالة اضطرارك الشديد للخروج مع ارتداء الكمامة إذا لزم الأمر





٥- عدم الاستماع لشائعات السوشيال ميديا ونصائح غير الاطباء













يُعد الغسل المتكرر للأيدي واحدًا من أفضل الطرق لتجنب المرض ونشره والقضاء على فيروس كورونا المستجد ويجب عليك معرفة وقت غسل اليد والكيفية الصحيحة لذلك.





وكشف موقع مايو كلينك عن الوقت المناسب لغسل الأيدي:





عندما تلمس الناس والأسطح والأشياء طوال اليوم، فإنك تجمع الجراثيم على يديك يمكنك إصابة نفسك بهذه الجراثيم عن طريق لمس عينيك أو أنفك أو فمك أو نقلها إلى الآخرين وعلى الرغم من أنه من المستحيل إبقاء يديك خالية من الجراثيم، فإن غسل اليدين بشكل متكرر يمكن أن يساعد في الحد من انتقال البكتيريا والفيروسات والميكروبات الأخرى.





اغسل يديك دائمًا قبل:





- تحضير الطعام أو تناوله





- علاج الجروح أو الاعتناء بشخص مريض





- ارتداء العدسات اللاصقة أو خلعها





- تحضير الطعام





- استخدام المرحاض أو تغيير الحفاض أو تنظيف الطفل الذي استخدم المرحاض





- لمس حيوان أو لمس طعامه أو فضلاته





- تنظيف الأنف أو السعال أو العطاس





- علاج الجروح أو الاعتناء بشخص مريض





- إزالة القمامة





- التعامل مع طعام أو حلوى الحيوانات الأليفة





- اغسل يديك أيضًا عندما تكون متسخة بشكل واضح.



