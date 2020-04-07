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فن

رمضان محمد: تامر حسني سيتخذ الإجراءات اللازمة بعد تدهور حالة الملحن خالد عادل

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:19 م
تامر حسني وخالد عادل
تامر حسني وخالد عادل
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قسم الفن
كشف الشاعر الغنائي رمضان محمد آخر تطورات الحالة الصحية للملحن خالد عادل .

وقال في تصريحات خاصة لصدي البلد: اتصلت بتامر حسني منذ قليل وأبلغني انه لن يتركه لحظة واحده ، وسيتخذ الإجراءات اللازمة و هينقله بكرة من مستشفي شبرا العام الي مستشفي خاصة بعدما تدهورت حالته الصحية.
 
ويشار إلى أن الملحن خالد عادل ظهر في فيديو لايف علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، وقال من خلال الفيديو:  أرجوكم إلحقوني بسرعة، أنا في مستشفى شبرا، تعبان جدا جدا وهما مش عارفين يعالجوني، أرجوكم أنا بموت وحاولت أعمل استغاثة من أصحابي اللي نحوا معرفتش، وامبارح جالي غيبوبة، أرجوكم ممكن تساعدوني أخرج".

وتابع: "في مشكلة رهيبة رجلي الشمال مبتمشيش، مش قادر أمشي لو حمشي كنت قطعت السلك ومشيت، لكن مش عارف اتحرك وتعبان جدا ومحدش بيساعدني، أرجوكم إلحقوني ونبي عاوز أمشي أنا مش عايز حد يعالجني حطلع من هنا وأموت لو سمحت أي فنان يساعدني انا في مأزق جامد جدا انا بتهان " 

وأنهى الملحن خالد عادل الفيديو باكيا.

كانت آخر تطورات حالته الصحية أن عائلته تنتظر ما يقرره دكتور الجراحة والأوعية الدموية لمعرفة سبب حدوث التسمم الدموي، والهبوط الدائم بالضغط.
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