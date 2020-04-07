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أخبار العالم

ارتفاع وفيات والإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل.. تفاصيل

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:30 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 9248 مصابا.

وأشارت الوزارة إلى أن 117 شخصا في إسرائيل يخضعون للتنفس الصناعي.

ولفتت الصحة الإٍسرائيلية إلى أن 149 مصابا بالفيروس في إسرائيل حالتهم خطيرة ، فيما وصفت حالة 189 مصابا بأنها متوسطة وحالة 8.75 مصابا بالخفيفة.

وأوضحت بارتفاع عدد الوفيات في إسرائيل من جراء فيروس كورونا إلى 65 شخصا. وقالت إن 22 شخصا من الخاضعين للتنفس الصناعي يتلقون العلاج في مستشفى شيبا.

وتعاني إسرائيل من عجز في المعدات الطبية الواقية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

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