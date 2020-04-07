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وزير الإعلام يوضح خطورة الحظر الاقتصادية وتطورات فيروس كورونا.. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:40 م
وزير الاعلام
وزير الاعلام
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إبراهيم القادري
قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن لجنة إدارة الأزمة الخاصة بفيروس كورونا ناقشت بعض الجوانب الهامة من خلال الوزارات المعنية لمواجهة فيروس كورونا .


وأضاف أسامة هيكل خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم : أنه يجب أن نستفيد من تجارب الدول السابقة، حيث إن هناك دولا تتشد في الحظر ودولا أخرى لا تشدد كما اننا أقمنا تجربة الحظر خلال الـ15 يوما الماضية حتى نتدارك العيوب ونأخذ الإجراءات بشكل قوي وسليم.

واوضح وزير الدولة الإعلام، أن 80% من الحالات المصابة بفيروس كورونا لا تحتاج لمستشفيات ولكن تحتاج لرعاية طبية وليس عناية مركزة مضيفا أن الوضع الاقتصادي في الحظر الجزئي سيئ على الكثير من المواطنين و تتماشى مع إجراءات المراحل الثلاث.

وتابع وزير الإعلام، أن سرعة الإصابة وتطورها يأخذ وقتًا ولدينا 1000 مصاب و400 تم شفاؤهم وهو ما يجعلنا نظل مستمرين في المرحلة الثانية.

 واستكمل أسامه هيكل ، أن المرحلة الأولى كانت أهم مرحلة ونجحنا فيها بشكل جيد كما أن المدن الجامعية لـ7 جامعات كبيرة بدأ تشطيبها لكي تكون جاهزة في المنظومة في حالة الحاجة إليها، ولدينا مرضي مثل مرض الكلي والكبد ويجب أن تعمل المستشفيات بشكل طبيعي كما أن 10 في المليون هي نسبة الإصابة في مصر بفيروس كورونا وهي نسبة أكدته منظمة الصحة العالمية.
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