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أخبار العالم

مصير 200 سعودي عالق بالبحرين.. تفاصيل

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:26 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميـــس رضــا

تنقل السفارة السعودية في البحرين 200 سعودي عالقين يرغبون بالعودة بعد توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالبحرين، حيث بدأت صباح اليوم الثلاثاء تسيير أولى الحافلات عن طريق جسر الملك فهد ولمدة أربعة أيام.

 

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، عبر حسابه على تويتر: "إنفاذًا لتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في تسهيل إجراءات عودة المواطنين العالقين، تبدأ السفارة وبالتعاون مع الجهات المعنية بالمملكتين الشقيقتين من اليوم ولمدة أربعة أيام بتسيير حافلات مجدولة لنقل العالقين من المواطنين إلى المنطقة الشرقية عبر جسر الملك فهد".

 

 

فى غضون ذلك، أعلنت الصحة السعودية الثلاثاء تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الإصابات في البلاد إلى 2752.

 

وكانت الوزارة أعلنت ليل الاثنين تسجيل 82 إصابة جديدة، وفي وقت سابق من نفس اليوم سجلت أيضًا 138 إصابة في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية.


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