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أحد المشاركين بمبادرة رد الجميل: ما يتم سوف يكون رد جميل لمصر وليس تبرعا.. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:06 م
مبادرة رد الجميل
مبادرة رد الجميل
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محمود محسن
أكد شريف فرج أحد المشاركين في مبادرة رد الجميل  أن  المصريين العائدين من لندن مبادرة بعنوان "رد الجميل"، للتبرع لصندوق تحيا مصر، وذلك جراء تكفل الدولة المصرية بالحجر الصحي بإحدى فنادق القاهرة.

وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى  أن القائمون على المبادرة، تواصلوا مع الصندوق مؤكدين رغبة جميع ركاب الطائرة في التبرع للصندوق.

وتابع أحد المشاركين في مبادرة رد الجميل أن هناك ما يقرب من 200 غرفة بالحجر الصحي وتواصلنا مع صندوق تحيا مصر وتم التنسيق مؤكدا ان ما يتم سوف يكون رد جميل وليس تبرع. 

وأشار شريف فرج اننا ملتزمين بالحجر والصحي وهناك صعوبة في التواصل بشكل مباشر مؤكدا أن التواصل يكون عن طريق "تطبيق واتس اب" لمعرفة الأعداد المشاركة.
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