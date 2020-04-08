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فن

محمد رمضان يروج لمسلسله بـ فيديو جديد

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:57 ص
صدى البلد
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اسماء الحسيني
نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديدًا له من مسلسله "البرنس" والذى سيعرض في رمضان 2020، وذلك على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى "انستجرام"

وتلقي الكثير من التعليقات من متابعيه وجاءت أبرزها كالاتي :

"متشوقين جدًا بالتوفيق يا نجم ومن نجاح لنجاح .. ايوا كده وحشتنا مسلسلاتك تهون علينا شويه الجو ده .. نمبر وان علطووول بالتوفيق".

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سويًا مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وعلى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017 إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير الماضى.
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